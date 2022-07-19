Поліцейські документують воєнні злочини росіян Під ворожим вогнем опинилося 10 населених пунктів області. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів.

Протягом минулої доби російські війська вдарили по м. Білопілля, с. Миропілля, Велика Рибиця, Павлівка, Іскрисківщина Сумського району, с. Студенок, Старікове, Заруцьке, Катеринівка, Вовківка Шосткинського району. Загалом нараховано 113 приходів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 приватних будинків, 2 транспортні засоби та автомобільний причіп. Одна особа отримала поранення.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та 438 «Порушення законів та звичаїв війни» КК України.

Поліцейські нагадують: під час дії правового режиму воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою. У разі якщо ви побачили підозрілий предмет – не підходьте до нього, не переносьте та не торкайтеся його. Обгородіть місце «знахідки» та викличте поліцію.

Поліція Сумщини