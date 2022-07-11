Сумські депутати сумніваються, чи треба перейменовувати вул. Ковпака та проспект Лушпи Про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко у соцмережах.

“Взяв участь у засіданні робочої групи з проведення експертного обговорення дерусифікації топонімів у Сумській міській територіальній громаді.

Обговорення дерусифікації топонімів зараз знаходиться на завершальній стадії. Зараз члени групи визначили всі назви вулиць, які підлягають змінам і обговорюють варіанти нових. По окремим вулицям їх декілька, адже пропозиції висували не тільки члени групи - сумчани також подавали їх онлайн. Тож членам групи ще треба обрати остаточний варіант. Вони мають це зробити до 23 липня і подати мені відповідний перелік. Далі - голосування депутатів міськради.

Переглянув усі пропозиції, до більшості заперечень у мене до нього немає. Однак розумію, що мінімум дві пропозиції частина сумчан може не сприйняти. Це перейменування вулиці Ковпака і проспекту Михайла Лушпи. У голів фракцій міськради ці пропозиції також викликають сумнів. Впевнений, що знайдемо остаточне компромісне рішення дерусифікації топонімів Сум”, - йдеться в повідомленні.