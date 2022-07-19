Поліцейські Глухова оперативно викрили крадія мотоциклу Про незаконне заволодіння мотоциклом у поліцію повідомив 33-річний власник.

Чоловік розповів, що кілька днів не був у своєму господарському приміщенні, а навідавшись туди – виявив відірваний навісний замок на вхідних дверях та зникнення звідти свого мототранспорту.

Співробітники кримінальної поліції Глухова провели першочергові пошукові заходи і вже менш ніж за годину знайшли викрадений мотоцикл та зловмисника. Ним виявився 15-річний місцевий житель.

За словами підозрюваного, він випадково помітив у одному з сусідських господарських приміщень мотоцикл і вирішив ним заволодіти. Викрадений транспорт він перевів до свого гаражу та став його розбирати на запчастини, плануючи у подальшому їх вигідно продати.

Наразі поліцейські вже оголосили про підозру підлітку в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини