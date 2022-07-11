Кому в Сумах вимкнули воду? Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами:вул. Засумська, 16/5 (заміна кранів холодної та гарячої води в квартирі; вул. Пушкіна, 20 (заміна лічильника холодної води в квартирі); вул. Котляревського, 1/1, вул. Харківська, 39, (заміна рушникопідсушувача); пр-т Курський, 115 (заміна стояків гарячої води в квартирі); вул. Ковпака, 81В (заміна кранів і стояків холодної води в квартирі); пр-т Курський, 105 (заміна крана холодної води в квартирі); вул. Кондратьєва, 35 (заміна труб холодної води в квартирі); вул. Римського-Корсакова, 26 (заміна стояка холодної води в квартирі).