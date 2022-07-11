Вночі по Одещині ворог випустив 7 крилатих ракет типу Калібр з акваторії Чорного моря. 1 збита силами ППО. 6 влучили по мирному селу. Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.
Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.
Зранку 19 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.
По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі.
У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.
У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих.
18 липня, приблизно о 23:50, обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів.
Орієнтовно о 06:50 і натепер тривають обстріли села Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.