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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах станом на ранок

Вночі ворог обстріляв три області.

Одещина

Вночі по Одещині ворог випустив 7 крилатих ракет типу Калібр з акваторії Чорного моря. 1 збита силами ППО. 6 влучили по мирному селу. Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.

Дніпропетровщина

Зранку 19 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.

По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі.

У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.

У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих.

Миколаївщина

18 липня, приблизно о 23:50, обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів.

Орієнтовно о 06:50 і натепер тривають обстріли села Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Общество
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