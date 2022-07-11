353 дитини загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні

У ніч на 19 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області отримали поранення шестеро осіб, серед яких 5 місячна дитина.
Під час фіксації злочинів, вчинених в Запорізькій області, стало відомо про поранення дев’яти дітей від 4 до 16 років внаслідок обстрілів цивільних об’єктів окупантами.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.