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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:2480

353 дитини загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні

Станом на ранок 19 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв збройної агресії рф складає - 353. Зросла кількість поранених - понад 676.

У ніч на 19 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області отримали поранення шестеро осіб, серед яких 5 місячна дитина.

Під час фіксації злочинів, вчинених в Запорізькій області, стало відомо про поранення дев’яти дітей від 4 до 16 років внаслідок обстрілів цивільних об’єктів окупантами.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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