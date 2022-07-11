В управлінні культури раптом згадали про Бурлюка На Сумщині відзначають 140-річчя українського футуриста.

Проте більшість заходів проводиться ентузіастами, а владні структури мовчали. І ось 18 липня управління культури Сумської ОВА згадало про ювілей, виклавши на своїй сторінці у фейсбуці афішу “До 140-річчя з дня народження Давила Бурлюка”. Анонсуються секретні “Виставки: Мистецкі імпрези: перехрестя століть” (саме так — із помилкою у слові “мистецкі”). Напевне обіцяють живопис, графіку, скульптуру, декоративне мистецтво, тобто все, що є в обласному художньому музеї.

Вернісаж обіцяють 21 липня, також у секретний час. При цьому відвідування, екскурсій — за попереднім записом за тел. 0542-2-05-76.