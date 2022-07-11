Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:1464

В управлінні культури раптом згадали про Бурлюка

На Сумщині відзначають 140-річчя українського футуриста.

Проте більшість заходів проводиться ентузіастами, а владні структури мовчали. І ось 18 липня управління культури Сумської ОВА згадало про ювілей, виклавши на своїй сторінці у фейсбуці афішу “До 140-річчя з дня народження Давила Бурлюка”. Анонсуються секретні “Виставки: Мистецкі імпрези: перехрестя століть” (саме так — із помилкою у слові “мистецкі”). Напевне обіцяють живопис, графіку, скульптуру, декоративне мистецтво, тобто все, що є в обласному художньому музеї.

Вернісаж обіцяють 21 липня, також у секретний час. При цьому відвідування, екскурсій — за попереднім записом за тел. 0542-2-05-76.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Поліцейські документують воєнні злочини росіян
Сегодня 10:37
На Сумщині вогонеборці ліквідовували пожежу в житловому секторі, спричинену ворожим ударом
Сегодня 10:28
В управлінні культури раптом згадали про Бурлюка
Сегодня 10:14
Кому в Сумах вимкнули воду?
Сегодня 10:02
Ворог обстріляв Білопільську і Краснопільську громади
Сегодня 09:33
В Охтирці вкрали кущі троянд з клумби, подаровані місту благодійниками
Сегодня 09:22
Сумські копи зупинили водія вантажівки з купленими в інтернеті правами
Сегодня 09:16
Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах станом на ранок
Сегодня 09:00
Сумські волейболісти продовжують виступи в Лодзі
Сегодня 08:53
У Сумах відновило роботу підприємство, обстріляне ворогами у березні
Сегодня 08:31
Сумчан запрошують на чемпіонат міста з акватлону
Сегодня 08:09
Весь день ворог гатив по громадам Сумщини: двоє людей поранено (фото)
Вчера 21:55
view counter

Статьи

Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ на 5 млн доларів
Вчера 20:46
Виды гранита для памятников
Вчера 13:06
Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою
Вчера 13:02
Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб
Вчера 10:10
Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
16.07.2022 20:47
Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
16.07.2022 15:44
Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу
16.07.2022 12:27
Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
14.07.2022 10:27
Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
13.07.2022 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
12.07.2022 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.