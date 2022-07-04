На Сумщині з початку літа на воді загинуло 8 людей З початку року на водних об’єктах області загинуло 11 людей, з них 8 – з початку літа.

Наголошуємо, на Сумщини офіційно не розпочато купальний сезон! Проте, якщо ви все ж таки вирішили проігнорувати заборону і обрали відпочинок біля водойм – не забувайте про дотримання основних правил безпечної поведінки.

У жодному разі не відвідуйте водойми, де проходили бойові дії. Купайтеся лише в знайомих та пристосованих для цього місцях. Контролюйте поведінку дітей та не залишайте їх без нагляду. Не купайтесь наодинці. Слідкуйте за самопочуттям – не переохолоджуйтеся та не купайтеся одразу після довгого перебування на сонці. Не стрибайте у воду з човнів, мостів та інших гідроспоруд, споруджень не призначених для цього. Не вживайте спиртні напої під час відпочинку біля водойм, не заходьте у воду в нетверезому стані та, за можливістю, не дозволяйте робити це іншим. Слідкуйте один за одним, щоб у разі екстремальної ситуації вчасно надати допомогу.

Бережіть себе та близьких, не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області