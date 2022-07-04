Ввечері і зранку рашисти кошмарили Шалигінську громаду на Сумщині

Сумщина
Ніч на 10 липня була тихою, чого не можу сказати про вчорашній вечір та сьогоднішній ранок у Шалигінській громаді.
Близько пів на десяту вечора було 6 кулеметних пострілів зі сторони Росії по громаді.
А з пів на п'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь. 25 прильотів.
Майже о п'ятій було ще 20 прильотів вже в районі іншого населеного пункту громади.
О шостій ранку росіяни випустили 4 кулеметні черги та близько 4 черг з автоматичного гранатомету.
Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється.