Ввечері і зранку рашисти кошмарили Шалигінську громаду на Сумщині Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ніч на 10 липня була тихою, чого не можу сказати про вчорашній вечір та сьогоднішній ранок у Шалигінській громаді.

Близько пів на десяту вечора було 6 кулеметних пострілів зі сторони Росії по громаді.

А з пів на п'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь. 25 прильотів.

Майже о п'ятій було ще 20 прильотів вже в районі іншого населеного пункту громади.

О шостій ранку росіяни випустили 4 кулеметні черги та близько 4 черг з автоматичного гранатомету.

Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється.