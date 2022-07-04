Тростянецькі поліцейські викрили чоловіка у незаконному поводженні з бойовими припасами та вибуховими речовинами Тридцять набоїв калібру 5,45 мм., корпус гранати Ф-1, корпус гранати РГО та запал для гранати УДЗ виявили співробітники поліції вдома у 41-річного чоловіка.

До поліції надійшла інформація про можливу причетність чоловіка до злочину. Не гаючи ні хвилини, співробітники відділення поліції №1 (м. Тростянець) навідалися до нього аби це перевірити.

Так, у ході санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли у домоволодінні чоловіка 30 набоїв калібру 5,45 мм., корпус гранати Ф-1, корпус гранати РГО та запал для гранати УДЗ.

Зі слів зловмисника, вказані предмети він знайшов у місцях проведення боїв з окупаційними військами.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».