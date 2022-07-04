За минулу добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів Сумщини: поліція документує наслідки

Ворог обстріляв с. Миропілля, с. Володимирівка, с. Олексіївка, с. Волфине, с. Гудово, с. Вовківка та с. Бачівськ.
Попередньо, ракетний обстріл здійснювався з гелікоптера К52. Крім цього, ворог вів мінометний, авіаційний обстріл та з РСЗВ.
За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни» та ст.110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».
Шановні громадяни, під час дії правового режиму воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою!
У разі виявлення підозрілих речей чи предметів не підходьте до них, не підіймайте та ні в якому разі не переносьте їх. Обгородіть місце знахідки та одразу повідомте про неї до поліції за спеціальним номером «102».