За минулу добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів Сумщини: поліція документує наслідки Учора війська рф здійснили обстріли Сумського та Шосткинського районів. Загалом нараховано 57 приходів.

Ворог обстріляв с. Миропілля, с. Володимирівка, с. Олексіївка, с. Волфине, с. Гудово, с. Вовківка та с. Бачівськ.

Попередньо, ракетний обстріл здійснювався з гелікоптера К52. Крім цього, ворог вів мінометний, авіаційний обстріл та з РСЗВ.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни» та ст.110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Шановні громадяни, під час дії правового режиму воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою!

У разі виявлення підозрілих речей чи предметів не підходьте до них, не підіймайте та ні в якому разі не переносьте їх. Обгородіть місце знахідки та одразу повідомте про неї до поліції за спеціальним номером «102».