На Сумщині роздали менше чверті запланованих проднаборів від держави Заступник голови Сумської ОВА Тарас Савченко під час зустрічі з журналістами розповів про ситуацію з продуктовими наборами, що закуповуються за державні кошти.

Згідно державної програми, для Сумщини заплановано сформувати 528 тисяч продуктових наборів.

Пакунки формуються Полтавською обласною адміністрацією та доставляються на Сумщину. На сьогодні по цій програмі поставлено 103 тисячі наборів, 95 тисяч з них вже роздано населенню, інші чекають на доукомплектацію, адже, згідно постанови Кабінету Міністрів, в наборах має бути певний перелік продуктів, і видавати населенню можна тільки при повній їх наявності.

Ще 70 тисяч наборів для мешканців регіону отримано з інших джерел: близько 40 тисяч передали благодійники Тернопільської області та Волинська державна адміністрація, понад 30 тисяч наборів було зібрано самостійно в межах області з гуманітарної допомоги.

Загалом на даний час близько 175 тисяч продуктових наборів сформовано і роздано населенню Сумської області.

Наразі Полтавською ОВА закуплено майже всі складові для комплектації продуктових наборів від держави, але одна-дві позиції є дефіцитними в Україні, очікуються поставки.

Під час брифінгу Тарас Савченко відмітив: «Хотів би заспокоїти громадськість - усі категорії населення, які мають отримати проднабори, їх отримають».

Також посадовець наполегливо закликав населення тримати ці набори як довгостроковий резерв. Не використовувати його для поточного споживання. Адже війна триває і в кожній сім’ї має бути запас продуктів на крайній випадок. Один набор, який придбано за державні кошти, розрахований на 3-4 тижні для однієї особи.

Тарас Савченко зауважив, що зараз найкраще для поточного споживання купувати продукти в магазинах. Якщо ж жити тільки гуманітарною допомогою, перестане функціонувати система торгівлі області і в найбільш скрутному становищі опиняться сільські території. ІВідновити цю систему буде дуже складно, а подекуди – неможливо.

Що стосується окремих верств населення, у яких дійсно скрутна ситуація, в таких випадках проводиться більш системна і постійна підтримка продовольством. В найближчих планах Сумської ОВА запровадження програми «Соціальний хліб» для тих, хто дійсно потребує підтримки.