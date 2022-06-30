На Сумщині планують посилити заходи безпеки у місцях масового перебування людей

За словами першого заступника керівника обласної військової адміністрації, наразі розроблено проект відповідного розпорядження. Тож під час робочої зустрічі з керівниками міст, районів, громад, представниками торгівельних закладів та торгово-розважальних центрів було обговорено ряд принципових пунктів і проблемних питань.
«Влада не може не реагувати на виклики війни. Останній трагічний випадок у Кременчуці – тому яскраве підтвердження. Тим паче, Сумщина знаходиться у зоні постійних ворожих обстрілів. Тому мета спільного обговорення – пошук компромісу між безумовним дотриманням заходів безпеки та необхідністю роботи бізнесу і підтримки економіки регіону», – наголосив Тарас Савченко.
Оскільки відповідальність за безпеку у своїх закладах несуть їх керівники, останнім слід негайно потурбуватися про заходи безпеки. Так, зазначені установи мають неодмінно бути оснащені об’єктовою системою оповіщення, інтегрованою у місцеву систему. Крім того, повинен бути чітко відпрацьований механізм евакуації людей, оснащення спеціальними вказівними знаками до укриттів та підготовлений персонал, навчений діям у надзвичайних ситуаціях. Для того, щоб максимально звільнити евакуаційні шляхи, рекомендовано зменшити біля закладів кількість паркомісць.
Вимогою безпеки є призупинення роботи закладів та обслуговування клієнтів під час повітряної тривоги, а також обмеження одночасного перебування відвідувачів у приміщенні.
У ході обговорення прозвучала також пропозиція щодо обов’язкового проходженням працівниками закладів інструктажу із надання домедичної допомоги та створення резерву ліків і матеріалів для її надання.
Відповідні служби готові провести навчання персоналу навичок як надання ПМД, так і дій у надзвичайних ситуаціях.
Як підкреслив Тарас Савченко, всі служби, в тому числі контролюючі та перевіряючі, наразі націлені, перш за все, на допомогу підприємцям, удосконалення системи безпеки. Тому варто залучати і їх досвід при запровадженні безпекових заходів.
Сумська ОВА