На Сумщині планують посилити заходи безпеки у місцях масового перебування людей Обмежувальні заходи, перш за все, стосуються перебування у місцях масового скупчення, торгівельних закладах, торгово-розважальних центрах під час сигналу повітряної тривоги задля убезпечення відвідувачів та персоналу закладів, наголосив Тарас САВЧЕНКО.

За словами першого заступника керівника обласної військової адміністрації, наразі розроблено проект відповідного розпорядження. Тож під час робочої зустрічі з керівниками міст, районів, громад, представниками торгівельних закладів та торгово-розважальних центрів було обговорено ряд принципових пунктів і проблемних питань.

«Влада не може не реагувати на виклики війни. Останній трагічний випадок у Кременчуці – тому яскраве підтвердження. Тим паче, Сумщина знаходиться у зоні постійних ворожих обстрілів. Тому мета спільного обговорення – пошук компромісу між безумовним дотриманням заходів безпеки та необхідністю роботи бізнесу і підтримки економіки регіону», – наголосив Тарас Савченко.

Оскільки відповідальність за безпеку у своїх закладах несуть їх керівники, останнім слід негайно потурбуватися про заходи безпеки. Так, зазначені установи мають неодмінно бути оснащені об’єктовою системою оповіщення, інтегрованою у місцеву систему. Крім того, повинен бути чітко відпрацьований механізм евакуації людей, оснащення спеціальними вказівними знаками до укриттів та підготовлений персонал, навчений діям у надзвичайних ситуаціях. Для того, щоб максимально звільнити евакуаційні шляхи, рекомендовано зменшити біля закладів кількість паркомісць.

Вимогою безпеки є призупинення роботи закладів та обслуговування клієнтів під час повітряної тривоги, а також обмеження одночасного перебування відвідувачів у приміщенні.

У ході обговорення прозвучала також пропозиція щодо обов’язкового проходженням працівниками закладів інструктажу із надання домедичної допомоги та створення резерву ліків і матеріалів для її надання.

Відповідні служби готові провести навчання персоналу навичок як надання ПМД, так і дій у надзвичайних ситуаціях.

Як підкреслив Тарас Савченко, всі служби, в тому числі контролюючі та перевіряючі, наразі націлені, перш за все, на допомогу підприємцям, удосконалення системи безпеки. Тому варто залучати і їх досвід при запровадженні безпекових заходів.

Сумська ОВА