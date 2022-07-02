На Сумщині мікро- та малий бізнес, що постраждав від війни, закликають звертатися за отриманням компенсації збитків Для надання допомоги суб’єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, з резервного фонду обласного бюджету цьогоріч виділено 5 мільйонів гривень.

Наразі 6 суб’єктів господарювання Сумщини вже подали заяви на отримання допомоги, повідомив перший заступник керівника обласної військової адміністрації Тарас САВЧЕНКО.

Так, за отриманням відповідної компенсації звернулися по два представники підприємництва Сумської та Тростянецької громад, по одному – Андріяшівської громади Роменського району та Глухівської громади Шосткинського району.

Дана програма реалізується обласною військовою адміністрацією спільно з Сумським обласним фондом підтримки підприємництва. Розмір допомоги одному представнику бізнесу становить не більше 50% розміру завданих збитків, але не більше 50 тисяч гривень. Наразі термін подання заяв розрахований до кінця липня, проте строки буде продовжено.

Як наголосив Тарас Савченко, опитування показало, що близько 200 підприємців області можуть звернутися за отриманням компенсації за завдані збитки. Зважаючи, що заявники будуть не лише з обласного центру, а й з віддалених громад, розроблено уніфікований зразок заяви. Її разом з необхідними документами, що обов’язково підтверджують факт і суму завданих збитків, право власності на майно, потрібно подавати в електронній формі на поштову скриньку fondsumy-sor@ukr.net або czofond@gmail.com.

Тож куратор галузі закликав представників бізнесу активніше подавати документи та отримувати фінансову допомогу.

«Для нас принципово важливо, щоб програма працювала на повну потужність, а виділені кошти допомагали бізнесу у відбудові та відновленні роботи. За потреби ми готові збільшувати обсяги фінансувань», – наголосив він.

Згідно вимог допомога надається на покриття витрат із закупівлі будівельних матеріалів, оплату будівельних та ремонтних робіт, ремонт, реконструкцію знищеного або пошкодженого нерухомого майна, заміну чи ремонт обладнання, яке використовується у виробництві, придбання сировини та матеріалів, збереження і створення нових робочих місць, виплату зарплати, сплату податків тощо.

Для оперативності процесу було залучено максимально широке коло суб’єктів, що можуть потенційно видавати документи про підтвердження факту завданих збитків. Це органи Нацполіції, ДСНС, інші уповноважені органи влади та органи місцевого самоврядування, Сумська ТПП.

Наразі також удосконалюється механізм залучення до процесу оцінювання суми збитків експертних установ та інших суб’єктів оціночної діяльності, які компетентні здійснювати таку роботу і видавати відповідні документи.

Сумська ОВА