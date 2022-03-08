Увага! Нова кібератака на держоргани України Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування».

Листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe". Зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні. Деталі https://cert.gov.ua/article/619229. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України