Увага! Нова кібератака на держоргани України

Листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".
Деталі https://cert.gov.ua/article/619229.
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
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