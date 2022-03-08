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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:36198

Увага! Нова кібератака на держоргани України

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування».

Листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".

Зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
Активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні.

Деталі https://cert.gov.ua/article/619229.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Право Кібератака
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