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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:32253

За вчора на Сумщині поліцейські нарахували 37 приходів у шести селах

Протягом минулої доби війська рф здійснили обстріл 6 населених пунктів Сумщини. На щастя, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.

Ворог обстріляв смт Краснопілля, с. Миропілля, Хмелівка, Юнаківка, Іскрисківщина Сумського району та с. Студенок Глухівського району. Загалом нараховано 37 приходів. На місці працюють поліцейські. 

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Слідчі дії тривають. 

Поліцейські нагадують: під час дії правового режиму воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою. 

У разі виявлення підозрілих речей чи предметів не підходьте до них, не підіймайте та ні в якому разі не переносьте їх. Обгородіть місце знахідки та одразу повідомте про неї до поліції за спеціальним номером «102».

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