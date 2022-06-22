У Сумах повідомили про підозру адвокату, який визнає правомірною збройну агресію рф проти України Керівник Сумської обласної прокуратури Олексій Тубелець 2 липня 2022 року повідомив про підозру чоловікові, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України та глорифікації російських військових (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, зазначений чоловік підтримує агресивну політику російської федерації та звинувачує Українську владу в розв’язуванні та ескалації конфлікту. Зокрема, під час спілкування з абонентом із російської федерації підозрюваний, надсилаючи текстові повідомлення, систематично використовував заборонену Законом України символіку на підтримку війни в Україні. Більш того, чоловік вважає своїм домом росію та запевняв співрозмовника – «буду опять прорываться домой (три значки прапору РФ). А может дом уже и сам сюда прийдет!)))), а також неодноразово записував голосові повідомлення зі словами підтримки військових з росії, використовуючи при цьому вираз «Нацикам – смерть!».

Згідно науково-консультаційного висновку спеціаліста у висловлюваннях адвоката наявні мовні ознаки визнання правомірною окупації частин території України, визнання правомірною війни та вихваляння осіб, що здійснюють збройну агресію проти України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури