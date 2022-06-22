Змінився порядок нарахування допомоги по безробіттю під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану, час воєнного стану, у період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, допомога призначатиметься з 1 дня.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку - не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення.
Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а в разі відсутності цих відомостей - довідок про заробітну плату.
Документом також встановлено, що виплата допомоги по безробіттю на період участі у суспільно корисних роботах, громадських та інших роботах тимчасового характеру припиняється. Безробітним, які брали участь у суспільно корисних роботах, громадських або інших роботах тимчасового характеру, після виконання таких робіт продовжується виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені законодавством.
Ознайомитися з повним текстом Постанови можна тут: https://is.gd/80aCwZ