За вторник на Сумщине COVID-19 подтвердили у 591 человека, 11 летальных

По состоянию на 23 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 181526 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3199 летальных исходов, за минувшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 6, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области вылечились 154686 человек, из них за прошедшие сутки – 1732 (Конотопский р-н – 339, Ахтырский р-н – 141, Роменский р-н – 188, Сумский р-н – 882, Шосткинский р -н – 182).
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