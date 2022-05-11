Вбив свою бабусю та викрав авто - злодій проведе 15 років за гратами Тростянецьким відділом Охтирської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 39-річного чоловіка, який позбавив життя свою бабусю та намагався втекти на викраденому авто.

Подія сталась 12 січня 2021 року в м. Тростянець. Того дня близько 4 години ранку між бабусею та онуком виникла суперечка, під чася якої чоловік завдав старенькій декілька ударів. Від отриманих травм 79-річна жінка померла на місці події. Намагаючись втекти, щоб уникнути відповідальності, чоловік біля сусіднього будинку помітив заведений автомобіль «Опель Астра», водій якого якраз зачиняв гараж. Підозрюваний сів у автівку та поїхав у невідомому напрямку. Далеко втекти чоловікові не вдалось, бо його затримали співробітники поліції.

У суді чоловік провину свою не визнав. Попри це, за результатом зібраних доказів рішенням суду 22 червня 2022 року обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та незаконному заволодінні транспортним засобом і засуджено до 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 289 КК України).