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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:32910

Рашисти знову обстріляли цвинтар на Сумщині (фото)

Прикордонники показали наслідки обстрілів прикордоння Сумщини з боку рф.

Вчора вранці ворог з території рф відкрив вогонь по території Юнаківської громади з автоматичної стрілецької зброї. А з мінометів, найімовірніше калібру 120 мм, – по одиному з населених пунктів Білопільської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, медзаклад, автомобільна техніка, поранено кілька домашніх тварини.

У другій половині дня ворог відкрив вогонь по території Хотінської громади. Загарбники випустили понад 60 ракет з реактивної системи залпового вогню.

Крім цього, ворог випустив два десятки снарядів та скинув вибухові пристрої з безпілотника по території Шосткинської громади.

Також ворожий безпілотник скидав вибухові пристрої в районі Великописарівської громади, загинула одна людина.

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Общество
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