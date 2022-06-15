Тривають роботи по облаштуванню кабінету комп’ютерної томографії в Сумському обласному онкодиспансері Два тижні тому до Сумського обласного онкологічного диспансеру прибув комп’ютерний томограф. У кабінетах, де буде функціонувати апарат, декілька місяців тривали ремонтні роботи, які вже на завершальному етапі.

А днями встановлено двоє спеціальних рентгенозахисних свинцевих дверей та облаштовується спеціальне антипроменеве вікно між кабінетом лікаря і кімнатою, де, безпосередньо, розташований комп’ютерний томограф.

За словами директора закладу Володимира Шевченка, протирадіаційні свинцеві двері, вага яких близько тонни, захищають персонал лікарні та пацієнтів від зайвого впливу рентгенівських променів.

Наразі в області майже 40 тисяч хворих на онкологію. На сьогодні в стаціонарі закладу перебуває 280 людей, а щоденно в онкодиспансері проводять від 15 до 20 оперативних втручань.

Окрім обладнання доводять до ладу приміщення. Так, буде повністю відремонтовано блок променевої терапії. Разом із фасадними, всі роботи планують завершити до кінця літа.

Голова обласної ради профспілок, керівниця БФ «Здоров’я Сумщини», депутат обласної ради Тетяна Євдокимова зауважила, що на Сумщині робиться, не дивлячись на війну, велика і важлива справа. «Дуже багато років, і навіть десятиліть говорили, планували, обіцяли, але справжні дії ми побачили тільки зараз, коли за справу взявся Віктор Михайлович. У Києві бачать нашу роботу, тому є підтримка. Сподіваємося, що у нас все вийде й у Сумах буде найкращий онкологічний центр в Україні», - сказала Тетяна Євдокимова.

Сумська облрада