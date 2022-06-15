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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:17819

На Троїцькому мосту перекинулася автівка

Сьогодні, 23 червня, сталася ДТП на Троїцькому мосту.

Наразі на цій ділянці рух транспортних засобів дещо ускладнений.

На місці працюють патрульні поліцейські.

Будьте уважні та дотримуйтеся ПДР.

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