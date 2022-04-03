Живицький спростував чутки про закриття тростянецької лікарні Тростянецьку лікарню, яку нещадно розстрілювали орки під час окупації міста, будуть відновлювати. Всі чутки про її закриття – це фейк.

Про ситуацію з відновленням лікарні, що постраждала внаслідок окупації військами рф Тростянця розповідає голова Сумської ОВА Дмитро Живицький: "Лише минулого тижня завершили технічне обстеження приміщень та отримали експертний висновок про стан будівлі.

Разом з керівництвом лікарні визначились з подальшими кроками.

Спочатку за рахунок коштів, виділених Урядом для першочергових робіт з відновлення, відремонтуємо покрівлі стаціонару та інфекційного відділення. Далі можна буде перейти до ремонту фасаду, внутрішніх робіт.

Обговорили і основні моменти реформування та розвитку системи охорони здоров’я Сумщини.

Нагадаю, у Сумській області, як і в Україні загалом, формуватиметься нова мережа медичних закладів, які поділятимуться на надкластерні, кластерні, загальні та пункти первинної меддопомоги.

Розподіл на обласні, районні, міські лікарні – залишиться в минулому, відповідно зміниться і функціонал.

Цю програму презентували у травні, наразі тривають обговорення і збір пропозицій.

Тростянецька лікарня, як і всі інші, буде надалі працювати. Пацієнтам надаватиметься певний спектр медичних послуг, який відповідатиме рівню медичного закладу згідно нового розподілу".