Живицький спростував чутки про закриття тростянецької лікарні

Про ситуацію з відновленням лікарні, що постраждала внаслідок окупації військами рф Тростянця розповідає голова Сумської ОВА Дмитро Живицький: "Лише минулого тижня завершили технічне обстеження приміщень та отримали експертний висновок про стан будівлі.
Разом з керівництвом лікарні визначились з подальшими кроками.
Спочатку за рахунок коштів, виділених Урядом для першочергових робіт з відновлення, відремонтуємо покрівлі стаціонару та інфекційного відділення. Далі можна буде перейти до ремонту фасаду, внутрішніх робіт.
Обговорили і основні моменти реформування та розвитку системи охорони здоров’я Сумщини.
Нагадаю, у Сумській області, як і в Україні загалом, формуватиметься нова мережа медичних закладів, які поділятимуться на надкластерні, кластерні, загальні та пункти первинної меддопомоги.
Розподіл на обласні, районні, міські лікарні – залишиться в минулому, відповідно зміниться і функціонал.
Цю програму презентували у травні, наразі тривають обговорення і збір пропозицій.
Тростянецька лікарня, як і всі інші, буде надалі працювати. Пацієнтам надаватиметься певний спектр медичних послуг, який відповідатиме рівню медичного закладу згідно нового розподілу".
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