Прокуратура домоглась скасуванні торгів на реконструкцію колектору у Сумах вартістю 8,5 млн грн За позовом Окружної прокуратури міста Суми рішенням Господарського суду Сумської області визнано недійсними результати публічної закупівлі та договору про реконструкцію (санацію) колектору в м. Суми.

Раніше було встановлено, що переможцем торгів з остаточною пропозицією 8,5 млн грн визнано Товариство з обмеженою відповідальністю, з яким у квітні 2021 року Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради укладено договір. Водночас вивчення тендерної пропозиції Товариства засвідчило, що вона не відповідає вимогам тендерної документації. Зокрема, переможцем не підтверджено досвід виконання аналогічних робіт, натомість надано інформацію про укладений аналогічний договір, який Товариством на даний час не виконано повністю, відтак це може призвести до несвоєчасного, неякісного чи неповного виконання робіт.

Більш того, розпорядник бюджетних коштів, уклавши спірний договір на вказану суму, вийшов за межі виділених коштів на відповідні витрати.

Оскільки під час торгів були порушені вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», прокуратура звернулась до суду. 15 червня 2022 року позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.

Пресслужба обласної прокуратури