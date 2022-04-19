У Сумах розпиття алкоголю призвело до вбивства

Учора до поліції надійшло повідомлення від 63-річного чоловіка про те, що у своєму дачному будинку він виявив тіло знайомого.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Прибувши на виклик, правоохоронці виявили у будинку тіло 69-річного чоловіка без ознак життя.
У ході слідства поліцейські встановили, що напередодні між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник, не втримавши агресії, наніс удар ножем в область грудної клітини свого опонента. Від чого той помер.
А після цього зателефонував до поліції та повернувся до будинку. Де і був затриманий співробітниками поліції у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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