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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:15208

У Сумах розпиття алкоголю призвело до вбивства

Під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник спричинив ножове порянення своєму знайомому. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці події, а зловмисник вже дає свої покази у поліції.

Учора до поліції надійшло повідомлення від 63-річного чоловіка про те, що у своєму дачному будинку він виявив тіло знайомого.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. 

Прибувши на виклик, правоохоронці виявили у будинку тіло 69-річного чоловіка без ознак життя.

У ході слідства поліцейські встановили, що напередодні між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник, не втримавши агресії, наніс удар ножем в область грудної клітини свого опонента. Від чого той помер.

А після цього зателефонував до поліції та повернувся до будинку. Де і був затриманий співробітниками поліції у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Поліція Сумської області

 

Право Вбивство
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