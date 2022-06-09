У Шостці рятувальники витягли чоловіка з ями з креозотом 16 червня о 16:45, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по вул. Гагаріна в м. Шостка.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що випасаючи худобу чоловік потрапив в яму з залишками нафтопереробленої суміші – креозоту. Рятувальники обережно витягнули чоловіка та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області