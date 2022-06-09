У Шостці рятувальники витягли чоловіка з ями з креозотом

На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що випасаючи худобу чоловік потрапив в яму з залишками нафтопереробленої суміші – креозоту. Рятувальники обережно витягнули чоловіка та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області