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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На Конотопщині зафіксовано захворювання свиней на африканську чуму

У с. Козацьке Конотопського району виявлено ДНК-вірус африканської чуми свиней.

 Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області повідомляє, що згідно звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу №000938 п.м./22 від 15 червня Сумської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в пробі патологічного матеріалу відібраного в приватному секторі с. Козацьке Конотопського району Сумської області виявлено ДНК-вірус африканської чуми свиней. На даний час проводяться заходи з ліквідації та недопущенню розповсюдження вірусу інфекції.

Довідково

 Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба, яка перебігає гостро, підгостро, хронічно безсимптомно й характеризується лихоманкою, геморагічним діатезом, ціанозом шкіри, змінами паренхіматозних органів і високою летальністю, що призводить до значних економічних збитків.

 Вірус АЧС надзвичайно стійкий до широкого діапазону температур і кислотно-лугової реакції середовища. У трупах свиней вірус зберігається до десяти тижнів, у м’ясі від хворих тварин – до 155 днів, в копченій ковбасі та шинці – до 5 місяців, більше 3 місяців – у гною, до 4-8 місяців в ґрунті. Залишається життєздатним за несприятливих умов зовнішнього середовища таких,як висихання та гниття. Охолодження (особливо заморожування) – консервує, а прогрівання, впродовж години до температури понад 50° С – знезаражує збудник. Саме ці особливості вірусу й обумовлюють надзвичайну складність контролю його поширення. Субпродукти від інфікованих свиней перетворюються фактично на біологічну бомбу сповільненої дії, яка вибухає кожного разу, коли така заражена продукція контактує з іншими свинями. Інвентар, техніка, транспортні засоби, одяг, взуття, тощо, що перебували в контакті з хворими тваринами, продуктами їх життєдіяльності (гній, сеча, сперма) чи забою (трупи, кров, м’ясо, сало, шкіри, кістки, внутрішні органи, тощо) також здатні сприяти швидкому розповсюдженню хвороби.

Общество Африканская чума свиней
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