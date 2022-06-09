Відсьогодні у Ромнах продовжиться видача продуктових наборів від держави Управління соціального захисту населення Роменської міської ради повідомляє, що з 17 червня 2022 року Роменська міська територіальна громада продовжує видачу продовольчих наборів з продуктами тривалого зберігання відповідно до Урядової постанови від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» та розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації від 19 квітня 2022 року №125-ОД.

Видача продовольчих наборів буде проводитись мешканцям громади, які не отримали їх раніше, згідно категорій:

• багатодітні сім’ї (троє та більше дітей);

• сім’ї, де є діти з інвалідністю;

• опікуни, під опікою яких перебувають повнолітні недієздатні особи;

• внутрішньо переміщені особи, які з 24 лютого 2022 року переїхали до Роменської міської територіальної громади;

• особи з інвалідністю І – ІІІ групи.

Якщо особа має декілька статусів, то буде надаватися продовольчий набір лише по одному з них.

Отримати набори необхідно особисто. Для цього з собою потрібно мати такі документи:

• паспорт;

• довідку про присвоєння ІПН;

• документи, які підтверджують статус особи (посвідчення, довідки, рішення суду, для осіб з інвалідністю – довідка МСЕК, тощо).

Продовольчі набори з продуктами тривалого зберігання можна отримати в Будинку культури (м. Ромни, б-р Шевченка, 6) понеділок – п’ятниця з 09.00 год. до 16.00 год, субота з 09.00 год. до 12.00 год., неділя – вихідний.

Наступна категорія осіб, що буде отримувати продовольчі набори, це «діти війни». Про час видачі гуманітарної допомоги «дітям війни» буде повідомлено додатково.

Номери контактних телефонів, за якими можна проконсультуватися щодо умов та порядку отримання гуманітарної допомоги: 0982520429; 0961875850; 0689589408 (понеділок-четвер з 08.00 год. до 17.15 год.; п’ятниця з 08.00 год. до 16.00 год (перерва з 12.00 год. до 13.00 год).

За повідомленням Управління соціального захисту населення РМР