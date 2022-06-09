Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:31370

Відсьогодні у Ромнах продовжиться видача продуктових наборів від держави

Управління соціального захисту населення Роменської міської ради повідомляє, що з 17 червня 2022 року Роменська міська територіальна громада продовжує видачу продовольчих наборів з продуктами тривалого зберігання відповідно до Урядової постанови від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» та розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації від 19 квітня 2022 року №125-ОД.

Видача продовольчих наборів буде проводитись мешканцям громади, які не отримали їх раніше, згідно категорій:

• багатодітні сім’ї (троє та більше дітей);

• сім’ї, де є діти з інвалідністю;

• опікуни, під опікою яких перебувають повнолітні недієздатні особи;

• внутрішньо переміщені особи, які з 24 лютого 2022 року переїхали до Роменської міської територіальної громади;

• особи з інвалідністю І – ІІІ групи.

Якщо особа має декілька статусів, то буде надаватися продовольчий набір лише по одному з них.

Отримати набори необхідно особисто. Для цього з собою потрібно мати такі документи:

• паспорт;

• довідку про присвоєння ІПН;

• документи, які підтверджують статус особи (посвідчення, довідки, рішення суду, для осіб з інвалідністю – довідка МСЕК, тощо).

Продовольчі набори з продуктами тривалого зберігання можна отримати в Будинку культури (м. Ромни, б-р Шевченка, 6) понеділок – п’ятниця з 09.00 год. до 16.00 год, субота з 09.00 год. до 12.00 год., неділя – вихідний.

Наступна категорія осіб, що буде отримувати продовольчі набори, це «діти війни». Про час видачі гуманітарної допомоги «дітям війни» буде повідомлено додатково.

Номери контактних телефонів, за якими можна проконсультуватися щодо умов та порядку отримання гуманітарної допомоги: 0982520429; 0961875850; 0689589408 (понеділок-четвер з 08.00 год. до 17.15 год.; п’ятниця з 08.00 год. до 16.00 год (перерва з 12.00 год. до 13.00 год).

За повідомленням Управління соціального захисту населення РМР

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи
14.06.2022 09:18
У Ромнах відкрито оновлений рентгенологічний кабінет
Сегодня 12:00
На Конотопщині зафіксовано захворювання свиней на африканську чуму
Сегодня 11:30
У Шостці рятувальники витягли чоловіка з ями з креозотом
Сегодня 11:18
На Сумщині поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував жінку
Сегодня 11:07
В Охтирці пройдуть гідравлічні випробування теплових мереж
Сегодня 10:50
Затримано жителя Сумщини, який передавав ФСБ РФ дані про військових ЗСУ, а також правоохоронні та судові органи
Сегодня 10:25
За минулу добу на Сумщині піротехніки виявили 15 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 10:20
«Grundfos» з Данії продовжує гуманітарну програму для сумського водоканалу
Сегодня 09:49
Відсьогодні у Ромнах продовжиться видача продуктових наборів від держави
Сегодня 09:31
У війні з російськими загарбниками загинув тростянчанин
Сегодня 08:59
Зранку ворог обстріляв Сумщину з міномету
Сегодня 08:39
view counter

Статьи

Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
Сегодня 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
Вчера 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
Вчера 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
Вчера 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
13.15; 16.10; с 18.06.2022 - 11.40; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.30; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
18.30; с 18.06.2022 - 16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Кино Планета Кіно
18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.40; 18.15; с 18.06.2022 - 11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.15
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 11.50

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.