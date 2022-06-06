У Сумах поховали офіцера-прикордонника Сумського загону Олександра Кузьменка У Сумах попрощалися з захисником України, офіцером-прикордонником Сумського загону Олександром Кузьменком.

Він загинув 13 червня внаслідок обстрілу російськими військовими Великописарівської громади, пише Суспільне.

Після відспівування в Воскресенському соборі чоловіка поховали на Баранівському кладовищі. У нього залишлися дружина і двоє дітей.



Прощання з Олександром Кузьменком м. Суми 15.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

"Дуже хороший, дуже чуйний був, таких людей дуже мало, на жаль. Ідуть кращі. Він був найкращим патріотом – чесним, достойним, дуже хорошим", - говорить товариш загиблого Віктор.



Прощання з Олександром Кузьменком м. Суми 15.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

"Він пройшов всі ступені військового зростання – від контрактника до офіцера. Завжди був чесною, порядною людиною. Загинув як військова людина, виконуючи свої обовязки", - каже бойовий побратим загиблого Станіслав.