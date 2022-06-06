Суд відправив на 15 років за грати чотирьох бойовиків «ДНР», які з рашистами окуповували Сумщину 15 років за ґратами з конфіскацією майна - на Полтавщині засуджено командира взводу «народної міліції ДНР» і трьох його підлеглих

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури чотирьох мешканців Донецької області визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та в участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). Окрім того, двох із них визнано винними ще у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироками суду усім призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.

Прокуратурою у суді доведено, що наприкінці лютого 2022 року чоловіки вступили до так званої «народної міліції ДНР» та служили в одному взводі на посадах командира взводу, гранатометника, помічника гранатометника та снайпера. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.

Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування, вони виконували накази командирів російської армії, чергували на блокпостах, здійснювали перевірки осіб і транспортних засобів. Окрім цього, командир взводу спільно з військовослужбовцями РФ проник на територію одного з підприємств та розграбував майно, а помічник гранатометника пограбував оселю місцевого жителя.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Нагадаємо, раніше за публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури аналогічний вирок отримав командир відділення «народної міліції ДНР».

Офіс генерального прокурора України