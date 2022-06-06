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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:51247

У Сумах почали видавати ВПО гуманітарну допомогу з-за кордону

У департаменті соціального захисту населення розпочали видачу гуманітарної допомогу для внутрішньо переміщених осіб від міжнародної організації AVSI.

Заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО повідомила, що некомерційна організація AVSI реалізує проєкти розвитку та гуманітарної допомоги в 38 країнах. Ще з 2014 вони працюють в Україні та надають всебічну підтримку. Нині допомагають продуктами харчування ВПО, які прибули до Сум після повномасштабного вторгнення росії.

Міська влада забезпечила всі умови для організації видачі цієї допомоги: є склад, проводиться доставка пакунків у громаду.

Першу партію уже розфасованих наборів у кількості 200 штук отримали днями і наразі їх видають людям зазначеної категорії в департаменті соціального захисту населення. Після отримання наступних поставок – пакунки видаватимуться ВПО за такою ж процедурою.

У Сумській міській територіальній громаді з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України зареєструвалося 5556 внутрішньо переміщених осіб. Віра Мотречко додала, що загалом (починаючи з 2014 року) ця категорія нараховує понад 10 тис. осіб.

Міський голова Олександр ЛИСЕНКО повідомив, що в громаді вже не перший місяць проводиться видача різних видів допомоги: і від держави, і від міської влади, і від інших обласних центрів нашої країни, і від міжнародних організацій та міст-партнерів. Для організації видачі саме цих пакунків було проведено значну роботу: «Першочергово ми зробили заявку, провели перемовини, представники організації приїхали до Сум, а вже потім – займалися узгодженням логістичних питань щодо місця видачі, персоналу, який займатиметься роздачею продуктів та зберіганням їх на складах. Також ми надали списки ВПО, першочергово вирішили видавати допомогу тим, хто приїхав із найбільш гарячих точок нашої країни, де тривають бойові дії. Це була пропозиція представників міжнародної організації. Тому трохи більше 5500 тис. наборів ми плануємо видати саме для цієї категорії».

Очільник громади повідомив, що у представників AVSI вже є офіс у Сумах, працюють склади, є повне порозуміння та співпраця з міською владою. Олександр Лисенко подякував за сприяння в отриманні цієї допомоги депутату міської ради Марині НАГОРНІЙ, яка виявила ініціативу та безпосередньо брала участь в організації видачі таких пакунків для населення.

Директор департаменту соціального захисту населення Тетяна МАСІК сказала, що для того, аби все відбувалося організовано, представники підпорядкованого їй структурного підрозділу телефонують внутрішньо переміщеним особам, які стали на облік у нашій громаді після 1 березня поточного року, та запрошують забрати пакунки. Наразі люди саме цієї категорії є найбільш вразливими, адже потребують і фінансової допомоги, і психологічної. Після отримання більшої кількості таких продовольчих наборів – буде організовано більш масову видачу. Чиновник запевнила, що кожен, хто отримав статус ВПО з 1 березня поточного року, отримає продукти.

Насамкінець міський голова Олександр Лисенко повідомив, що уже ведуться перемовини з представниками міжнародної некомерційної організації AVSI щодо перспектив довгострокової співпраці з урахуванням й інших категорій осіб.

Общество
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