На Сумщині з п’ятиповерхівки вітром зірвало дах У Дружбі Шосткинського району з багатоквартирного житлового будинку вітром зірвало дах. У мерії кажуть, що це сталося через неякісну роботу підрядника й обіцяють допомогу у відновленні будівлі.

Сильний вітер зірвав дах з багатоквартирного будинку по вулиці Саровського в місті Дружба. Це сталося 14 червня близько опівдні, пише Суспільне.



м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко

"Я якраз вийшла на балкон знімати прання й оторопіла, втратила від побаченого дар мови. Бачу, як летять величезні шматки даху, ламаються балкони. Мене дитина просто затягнула у квартиру. Ми нові жильці, лише нещодавно купили квартиру і ми просто в шоці, з нами такого ніколи не відбувалось", - розповідає мешканка будинку Катерина.



м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко

Місцеві розповідають, що з цим дахом трапилася вже друга надзвичайна подія. Востаннє він був пошкоджений у липні 2016 року.



м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко

"Другий раз нас спіткало таке лихо. Я якраз тільки з супермаркету йшла, а воно як закрутило, закрутило. Я вже і Боженьку просила, але, на жаль, не допомогло – знову зірвало у нас дах, бо він був зроблений неякісно. Розумієте, неякісно зроблено, потрібно, щоб були якісь віддушини, а він у нас аж світиться. Хоча гарантію давали, казали, що 50 років дах простоїть. І де? Вже другий раз зносить. Цього разу знесло весь", - каже мешканка будинку Галина Леонідівна.



м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко

У Дружбівській міській раді також вважають, що надзвичайна подія сталась через неякісну роботу підрядника. Але, оскільки ремонт проводили понад 10 років тому, і з того часу вже сплили всі гарантійні терміни, вплинути на підприємство, що проводило роботи, не можуть.



м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко

"Я вважаю, що це відбулось через те, що будівельники, які робили цей дах, не дотримались якоїсь технології, в результаті чого у нас виникла така ситуація. До того ж це відбувається вже не вперше, лише за час моєї каденції – вдруге. Будинок належить ОСББ, але ми, як місцева влада, людей не залишимо у біді. Ми будемо брати участь у відновленні, відсотків 60 фінансування візьмемо на себе", - розповідає заступник Дружбівського міського голови Олег Пашковський.

За словами Олега Пашковського, на відновлення даху знадобиться приблизно 800 тисяч гривень. Зараз біля будинку розбирають завали будівельних матеріалів.

Роботи проводить місцеве комунальне підприємство, приєдналися і небайдужі дружбівчани. Мешканці будинку підраховують збитки, адже крім самого даху, у багатьох квартирах були пошкоджені балкони та вікна.

Автори - Олександр Соломко, Сергій Одарченко