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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На Сумщині з п’ятиповерхівки вітром зірвало дах

У Дружбі Шосткинського району з багатоквартирного житлового будинку вітром зірвало дах. У мерії кажуть, що це сталося через неякісну роботу підрядника й обіцяють допомогу у відновленні будівлі.

Сильний вітер зірвав дах з багатоквартирного будинку по вулиці Саровського в місті Дружба. Це сталося 14 червня близько опівдні, пише Суспільне.

На Сумщині з житлового будинку вітром зірвало дах
м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко
 

"Я якраз вийшла на балкон знімати прання й оторопіла, втратила від побаченого дар мови. Бачу, як летять величезні шматки даху, ламаються балкони. Мене дитина просто затягнула у квартиру. Ми нові жильці, лише нещодавно купили квартиру і ми просто в шоці, з нами такого ніколи не відбувалось", - розповідає мешканка будинку Катерина.

 
На Сумщині з житлового будинку вітром зірвало дах
м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко

Місцеві розповідають, що з цим дахом трапилася вже друга надзвичайна подія. Востаннє він був пошкоджений у липні 2016 року.

На Сумщині з житлового будинку вітром зірвало дах
м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко
 

"Другий раз нас спіткало таке лихо. Я якраз тільки з супермаркету йшла, а воно як закрутило, закрутило. Я вже і Боженьку просила, але, на жаль, не допомогло – знову зірвало у нас дах, бо він був зроблений неякісно. Розумієте, неякісно зроблено, потрібно, щоб були якісь віддушини, а він у нас аж світиться. Хоча гарантію давали, казали, що 50 років дах простоїть. І де? Вже другий раз зносить. Цього разу знесло весь", - каже мешканка будинку Галина Леонідівна.

На Сумщині з житлового будинку вітром зірвало дах
м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко
 

У Дружбівській міській раді також вважають, що надзвичайна подія сталась через неякісну роботу підрядника. Але, оскільки ремонт проводили понад 10 років тому, і з того часу вже сплили всі гарантійні терміни, вплинути на підприємство, що проводило роботи, не можуть.

На Сумщині з житлового будинку вітром зірвало дах
м. Дружба Сумська область 15.06.2022 Фото: Олександр Соломко
 

"Я вважаю, що це відбулось через те, що будівельники, які робили цей дах, не дотримались якоїсь технології, в результаті чого у нас виникла така ситуація. До того ж це відбувається вже не вперше, лише за час моєї каденції – вдруге. Будинок належить ОСББ, але ми, як місцева влада, людей не залишимо у біді. Ми будемо брати участь у відновленні, відсотків 60 фінансування візьмемо на себе", - розповідає заступник Дружбівського міського голови Олег Пашковський.

На Сумщині з житлового будинку вітром зірвало дах
 
За словами Олега Пашковського, на відновлення даху знадобиться приблизно 800 тисяч гривень. Зараз біля будинку розбирають завали будівельних матеріалів.

Роботи проводить місцеве комунальне підприємство, приєдналися і небайдужі дружбівчани. Мешканці будинку підраховують збитки, адже крім самого даху, у багатьох квартирах були пошкоджені балкони та вікна.

Автори - Олександр Соломко, Сергій Одарченко

 
Общество
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