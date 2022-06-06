На Сумщині з п’ятиповерхівки вітром зірвало дах

Сильний вітер зірвав дах з багатоквартирного будинку по вулиці Саровського в місті Дружба. Це сталося 14 червня близько опівдні, пише Суспільне.
"Я якраз вийшла на балкон знімати прання й оторопіла, втратила від побаченого дар мови. Бачу, як летять величезні шматки даху, ламаються балкони. Мене дитина просто затягнула у квартиру. Ми нові жильці, лише нещодавно купили квартиру і ми просто в шоці, з нами такого ніколи не відбувалось", - розповідає мешканка будинку Катерина.
Місцеві розповідають, що з цим дахом трапилася вже друга надзвичайна подія. Востаннє він був пошкоджений у липні 2016 року.
"Другий раз нас спіткало таке лихо. Я якраз тільки з супермаркету йшла, а воно як закрутило, закрутило. Я вже і Боженьку просила, але, на жаль, не допомогло – знову зірвало у нас дах, бо він був зроблений неякісно. Розумієте, неякісно зроблено, потрібно, щоб були якісь віддушини, а він у нас аж світиться. Хоча гарантію давали, казали, що 50 років дах простоїть. І де? Вже другий раз зносить. Цього разу знесло весь", - каже мешканка будинку Галина Леонідівна.
У Дружбівській міській раді також вважають, що надзвичайна подія сталась через неякісну роботу підрядника. Але, оскільки ремонт проводили понад 10 років тому, і з того часу вже сплили всі гарантійні терміни, вплинути на підприємство, що проводило роботи, не можуть.
"Я вважаю, що це відбулось через те, що будівельники, які робили цей дах, не дотримались якоїсь технології, в результаті чого у нас виникла така ситуація. До того ж це відбувається вже не вперше, лише за час моєї каденції – вдруге. Будинок належить ОСББ, але ми, як місцева влада, людей не залишимо у біді. Ми будемо брати участь у відновленні, відсотків 60 фінансування візьмемо на себе", - розповідає заступник Дружбівського міського голови Олег Пашковський.
Роботи проводить місцеве комунальне підприємство, приєдналися і небайдужі дружбівчани. Мешканці будинку підраховують збитки, адже крім самого даху, у багатьох квартирах були пошкоджені балкони та вікна.
Автори - Олександр Соломко, Сергій Одарченко