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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:25176

Рятувальники Сумського району проводять активну роз’яснювальну роботу в трудових колективах

4 червня співробітники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провели роз’яснювальну роботу з працівниками СумДУ в м. Суми та АТ «Сумигаз» в м. Білопілля, щодо правил безпеки при виявлені вибухонебезпечних предметів.

Під час спілкування присутнім нагадали, що при виявленні таких предметів їх ні в якому разі не можна торкатись, намагатись переносити або розбирати. Для убезпечення необхідно, як найшвидше відійти на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередити оточуючих та повідомити екстрені служби за телефонними номерами 101 або 102. Також присутнім наголосили, що в місці виявлення вибухонебезпечних предметів заборонено користуватись мобільними телефонами та засобами зв`язку.

Схожий захід сьогодні проведено в Лебединській міській нотаріальній конторі.

Для кращого засвоєння інформації всім присутнім роздали спеціальні пам’ятки з переліком основних правил безпеки

Общество
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