Рятувальники щодня інформують та роз’яснюють населенню правила безпеки життєдіяльності Одним з головних завдань Служби порятунку є і залишається запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та загибелі людей на них.

З цією метою, 13 червня, рятувальники провели пожежно-профілактичне відпрацювання в м. Суми.

Під час заходу було проведено інформування населення щодо безпеки в побуті та дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Особливу увагу рятувальники акцентували на забороні спалювання сухої рослинності на відкритих територіях та присадибних ділянках.

Схожі заходи сьогодні також проведено в м. Лебедин та смт. Краснопілля Сумського району.

Загалом, цього дня рятувальниками проінформовано понад 150 громадян.