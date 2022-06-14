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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Рятувальники щодня інформують та роз’яснюють населенню правила безпеки життєдіяльності

Одним з головних завдань Служби порятунку є і залишається запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та загибелі людей на них.

З цією метою, 13 червня, рятувальники провели пожежно-профілактичне відпрацювання в м. Суми.

Під час заходу було проведено інформування населення щодо безпеки в побуті та дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Особливу увагу рятувальники акцентували на забороні спалювання сухої рослинності на відкритих територіях та присадибних ділянках.

Схожі заходи сьогодні також проведено в м. Лебедин та смт. Краснопілля Сумського району. 

Загалом, цього дня рятувальниками проінформовано понад 150 громадян.

Общество
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