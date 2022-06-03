На Конотопщині поліцейські розшукали безвісти зниклу жінку Вчора, близько 16 години, до поліції зателефонував стурбований чоловік, який повідомив, що його 69-річна дружина пішла у невідомому напрямку та назад не повернулась. Правоохоронці відразу розпочали пошуки жінки.

Всю ніч тривали пошуки пенсіонерки. А вранці до поліцейського офіцера громади зателефонували жителі села Сахни та повідомили про те, що селом ходить незнайома жінка, яку вони раніше не бачили.

Будучи після добового чергування, поліцейський виїхав до своєї громади аби перевірити інформацію. Дорогою він зустрів пенсіонерку, яка вела в руках велосипед і виглядала розгубленою.

В ході спілкування правоохоронець з’ясував, що це і є розшукувана. Поліцейський офіцер громади допоміг жінці дістатись додому. Чоловік подякував поліцейському за його роботу та побажав легкої служби та мирного неба над головою.

Відділ комунікації поліції Сумської області