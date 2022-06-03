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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:00443

На Сумщині викрито організовану злочинну групу наркодилерів

На Сумщині перед судом постануть члени організованої групи за збут наркотиків.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області, за матеріалами Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, завершено досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт стосовно членів організованої групи скеровано до суду. 

У ході слідства встановлено, що зловмисники з метою незаконного збагачення, за допомогою мобільного додатку, налагодили мережу безконтактного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Суми.

Під час обшуків у них було вилучено 250 грамів «PVP», 1,5 грами амфетаміну та 30 грамів канабісу.

Середньомісячний дохід Телеграм-каналу, який налічував 700 підписників, складав близько 400 тисяч гривень.

Відносно двох фігурантів, затриманих у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідчі слідчого управління завершили досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» з додатковою кваліфікацією «вчинення злочинів у складі організованої групи. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Збут наркотиків
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