Сумчанин вдруге постане перед судом за зберігання дитячої порнографії

Примітно, що підозрюваного вже було засуджено за аналогічний злочин до позбавлення волі строком на 5 років. Однак тоді його було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком – 2 роки. Проте чоловік на шлях виправлення не став і знову умисно отримав доступ до дитячої порнографії з використанням телекомунікаційних систем та здійснював її зберігання.
Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили системний блок, на якому зберігались вказані відеозаписи.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання) КК України.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 12 травня 2022 року трьом жителям м. Суми, які заперечують збройну агресію Російської Федерації...
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст....
Ахтырской окружной прокуратурой в суде апелляционной инстанции доказана вина трех мужчин в убийстве знакомого (п. 12 ч. 2 ст. 115...
В Сумской области ряды окружных прокуратур пополнили 18 новоназначенных прокуроров....
Руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Украины»....