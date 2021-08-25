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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:2178

Сумчанин вдруге постане перед судом за зберігання дитячої порнографії

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному чоловіку в зберіганні відеозаписів порнографічного характеру за участі дітей.

Примітно, що підозрюваного вже було засуджено за аналогічний злочин до позбавлення волі строком на 5 років. Однак тоді його було  звільнено від відбування покарання з іспитовим строком – 2 роки. Проте чоловік на шлях виправлення не став і знову умисно отримав доступ до дитячої порнографії з використанням телекомунікаційних систем та здійснював її зберігання.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили системний блок, на якому зберігались вказані відеозаписи.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Право Порнографія Прокуратура
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