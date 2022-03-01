Телефони міських лікарень на період дії воєнного стану Інформація, що може стати в нагоді.

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона»: кол-центр працює цілодобово 0-800-333-103

КПН «Центральна міська лікарня»: кол-центр працює цілодобово (0542)70-13-00

КПН «Клінічна лікарня № 4»: у будні з 8:00 до 16:00 поліклінічне відділення № 1 (вул. Праці, 3) (0542)78-73-15 та поліклінічне відділення № 2 (вул. Ковпака, 7) (0542)78-73-56. Приймальне відділення цілодобово (0542)22-70-94

КПН «Клінічна лікарня № 5»: працює кол-центр за телефоном 0-800-333-105 з 8:00 до 16:00 в робочі дні та цілодобово у вихідні дні.Приймальне відділення працює цілодобово (0542)66-28-35. З приводу амбулаторного прийому та питань медико-соціальної експертизи можна звертатись у будні дні з 9:00 до 12:00 (0542)-66-28-04

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»: у будні дні з 8:00 до 16:00 реєстратура поліклініки № 1 (вул. Труда, 3) (0542)66-09-92 та реєстратура поліклініки № 2 (вул. Сірка, 3) (0542)66-18-80, (0542)66-18-81. Приймальне відділення працює цілодобово (0542)66-18-66, (0542)66-18-70

КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»: у будні дні з 8:00 до 14:00 (099)2906845. Акушерське приймально-оглядове відділення (097)2774243, гінекологічне відділення (095)4389819

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»: реєстратури центру працюють щоденно з 8:00 до 12:00 за єдиними телефонами (0542)78-77-00 та (050)4702003

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»: реєстратури центру працюють з 8:00 до 12:00 щоденно:

амбулаторія вул. Паркова, 1 (0542)70-03-82, (050)5711544;

амбулаторія вул. Привокзальна, 3А (0542)78-80-13, (099)2066712; амбулаторія тільки для дітей вул. Івана Сірка, 3 (0542)70-03-85, (095)1256387; амбулаторія вул. Івана Сірка, 33/1 (0542)70-03-84, (095)7868750; амбулаторія вул. Паркова, 1 (0542)70-03-88, (066)5222802, (066)5221720