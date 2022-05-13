У кого сьогодні відключено воду

Роботи будуть проводитись за адресами:
вул. Засумська, 12а (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
вул. І. Сірка, 17 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
вул. І. Сірка, 19 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Заливна, 29 (заміна корінних кранів холодної води у квартирі);
вул. Береста, 5 (заміна корінних кранів холодної води у квартирі);
вул. Лебединська, 10 (встановлення лічильників холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Ковпака, 13 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Р. Атаманюка, 33 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Л. Українки, 25 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
пр-т Курський, 51 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі).
Працівники відділу «Служба 15-80» контролюють виконання робіт інформують жителів.
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