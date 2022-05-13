У кого сьогодні відключено воду Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води у будинках.

Роботи будуть проводитись за адресами: вул. Засумська, 12а (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі); вул. І. Сірка, 17 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі); вул. І. Сірка, 19 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі); вул. Заливна, 29 (заміна корінних кранів холодної води у квартирі); вул. Береста, 5 (заміна корінних кранів холодної води у квартирі); вул. Лебединська, 10 (встановлення лічильників холодної та гарячої води у квартирі); вул. Ковпака, 13 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі); вул. Р. Атаманюка, 33 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі); вул. Л. Українки, 25 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі); пр-т Курський, 51 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі). Працівники відділу «Служба 15-80» контролюють виконання робіт інформують жителів.