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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:53141

Прийом сімейних лікарів в Сумах станом на 17.03.2022

У разі необхідності можна звертатись на прийом в амбулаторію. Інші питання краще вирішувати у телефонному режимі з лікарями!

Станом на 17.03.2022 працюють, якщо не буде перешкод у зв’язку з бойовими діями:
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги №1» СМР. 
Амбулаторія (вул. Іллінська 48-50) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Аніщенко, 10) 08:00 - 12:00, прийом веде  лікар для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Ковпака,7) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Праці,3) у будівлі дитячої поліклініки педіатр веде прийом 08:00-12:00. У зв’язку з кадровим дефіцитом у будівлі дорослої поліклініки лікарні №4 прийом лікарів не проводиться, в амбулаторії чергу медична сестра, яка консультує хворих та вирішує ряд невідкладних питань. Для отримання допомоги також можна звертатись до амбулаторій по вул. Іллінська 48/50 (амбулаторії №1 та №3) або вул. Ковпака,7 (амбулаторія №5). Телефони для уточнень 0542-78-77-00  та  050-470-20-03).
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги №2» СМР. 
Амбулаторія (вул. Привокзальна,буд.3А), 08:00 - 12:00, прийом ведуть  лікарі для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка,буд.33/1), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка,буд.3), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі - педіатри.
Амбулаторія (вул. Паркова,буд.1), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих та дітей.
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул.М.Вовчок,2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 09:00 до 12:00.
ВАКЦИНАЦІЯ проти COVID-19 проводиться, проте для Вашої власної безпеки прохання залишатись вдома!
 
Общество Лікарі Лікарні
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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