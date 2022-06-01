Під Сумами поліція викрила чоловіка у вирощування коноплі

Дільничні офіцери поліції отримали інформацію про те, що один із жителів села Терешківка Сумського району за місцем мешкання, ймовірно, вирощує коноплю. Тож навідались до нього з перевіркою.
У ході обшуку інформація підтвердилась – на подвір’ї, біля будинку, правоохоронці виявили 43 рослини коноплі. Крім того, у чоловіка поліцейські знайшли ще й декілька вже висушених таких рослин. Все знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
Сам «аграрій» пояснив, що вирощував нарковмісні рослини для власного вжитку.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України. Слідчі дії тривають.
Поліція Сумщини