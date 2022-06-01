Під Сумами поліція викрила чоловіка у вирощування коноплі У рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» працівники відділення поліції № 4 (м. Суми) вилучили у 25-річного мешканця району нарковмісні рослини. Все вилучене направлено на експертизу.

Дільничні офіцери поліції отримали інформацію про те, що один із жителів села Терешківка Сумського району за місцем мешкання, ймовірно, вирощує коноплю. Тож навідались до нього з перевіркою.

У ході обшуку інформація підтвердилась – на подвір’ї, біля будинку, правоохоронці виявили 43 рослини коноплі. Крім того, у чоловіка поліцейські знайшли ще й декілька вже висушених таких рослин. Все знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Сам «аграрій» пояснив, що вирощував нарковмісні рослини для власного вжитку.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини