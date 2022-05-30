Поліцейські Ямполя розшукали двох малолітніх хлопців, які не ночували вдома Всю ніч тривали пошуки двох 12-річних хлопців, які пішли гуляти і назад не повернулися. Лише вранці поліцейським вдалося встановити місце перебування юних мандрівників.

Вчора ввечері до поліції Ямполя надійшли повідомлення від матерів двох малолітніх хлопців. Жінки розповіли, що близько 19 години їх сини пішли гратися і назад не повернулися.

На розшук дітей був зорієнтований особовий склад поліції Ямполя, Шостки та області. Правоохоронці відпрацювали спортивні та дитячі майданчики, бомбосховища, підвали та вокзали. Шукали малолітніх також у родичів і знайомих.

Лише на ранок поліцейські отримали інформацію, що одного з розшукуваних хлопців бачили неподалік його дому. Невдовзі встановили місце перебування й іншого мандрівника. З ними все добре, наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Як з’ясували правоохоронці, діти вчора вечері поїхали на велосипеді до міста Глухова в ломбард, аби здати ланцюжок, якого вони вважали коштовним. Проте поїздка виявилася не вдалою, кредитна установа виявилася закритою. Тож юні мандрівники рушили у зворотному напрямку.

Коли на вулиці стало темно, заночували в селі Олино, поряд з лісництвом. Ранком поїхали далі, додому.

Ювенальні поліцейські провели з юними мандрівниками та їх матерями профілактичні бесіди щодо наслідків таких вчинків. Крім того, вирішується питання про притягнення батьків цих дітей до адміністративної відповідальності за ознаками ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Сумської області