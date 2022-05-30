У Сумах взято під варту двох підозрюваних у держзраді, які співпрацювали з ФСБ За клопотання слідчого та прокурора рішенням суду 4 червня 2022 року двом підозрюваним у держзраді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб.

Нагадуємо, що двох жителів Сумщини затримано 2 червня 2022 року за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, молодики добровільно погодилися співпрацювати зі співробітниками федеральної служби безпеки Російської Федерації на шкоду територіальній цілісності та недоторканності України. Вони проводили фото- та відеофіксацію місць дислокації Збройних Сил України, блокпостів, кількості військовослужбовців, їхнє озброєння чи передислокацію колон військової техніки. Зібрані дані пересилали представникам російської спецслужби.

Сумська обласна прокуратура