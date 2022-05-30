На Роменщині перекинулася вантажівка: постраждав водій В результаті автопригоди водій вантажівки, яка злетіла у кювет, отримав чисельні травми та був госпіталізований до лікарні. Наразі у поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора близько 19:20 на автодорозі Київ-Суми-Юнаківка поблизу села Гаврилівка. Як попередньо встановили поліцейські, 48-річний водій вантажного автомобіля «Renault» з напівпричепом, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням, допустив з’їзд на праве узбіччя, в результаті чого транспортний засіб перекинувся.

Через сильні пошкодження вантажівки, евакуювати водія з кабіни вдалось лише за допомогою працівників ДСНС. Після чого, його госпіталізували до найближчого медичного закладу.

Слідчо-оперативна група Роменського РВП задокументувала дану подію. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Поліція Сумщини