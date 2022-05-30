За минулу добу на території Сумщини піротехніки ДСНС виявили 17 вибухонебезпечних предметів 3 червня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 17 вибухонебезпечних предметів.

Серед них артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні гранати та постріли від реактивних систем залпового вогню. Боєприпаси було виявлено на території Конотопського, Сумського та Охтирського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та ні в якому разі при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкайтесь не намагайтесь їх розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань та повідомте екстрені служби за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області