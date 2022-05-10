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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:23170

У Глухові шахрай нажився на жінці, що продавала речі через інтернет-сайт

Продаючи речі через інтернет-сайт, жінка перейшла на запропоновану «покупцем» фейкову сторінку, де ввівши дані двох своїх банківських карток, втратила власні кошти.

До поліції Глухова з заявою про шахрайство звернулася 47-річна жителька одного з сіл Шалигинської громади. Вона розповіла, що розмістила на відомому сайті оголошення про продаж непотрібних їй речей. З нею зв’язався потенційний покупець, який запропонував скористатися послугою «безпечна доставка» і надіслав їй, нібито, відповідне посилання. Перейшовши за ним, заявниця ввела там данні своїх банківських карток: номер, строк дії та cvv-код. Пізніше з’ясувалося, що замість надходження грошей на її рахунки, як запевняв «покупець», звідти зникло 30 600 гривень.
У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», в рамках якого встановлюється особа зловмисника.
Поліцейські звертаються до громадян з проханням користуватися виключно перевіреними інтернет-ресурсами, і не переходити за посиланням, які занадто настійливо пропонують невідомі особи. Крім того, не робіть передоплату за замовлений в Інтернеті товар, а розраховуйтесь за нього виключно під час його отримання в логістичній компанії, попередньо перевіривши вміст посилки. Будьте обачні з незнайомими, які продають чи купують товари через Інтернет.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Шахрайство
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