У Глухові шахрай нажився на жінці, що продавала речі через інтернет-сайт

Головне управління ДПС у Сумській області попереджає: в Роменському районі шахраї вимагають кошти у місцевих підприємців....
Шахраї обіцяють українцям 200 гривень за голосування в «батлі» між «1+1» та «Інтер»....
Мешканка обласного центру, довірившись псевдоволонтерам, втратила гаманець з грошима і телефон. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали...
Лише за минулу добу до Шосткинського районного управління поліції звернулися двоє громадян, які постраждали від телефонних аферистів....
Місцева жителька виконала інструкції невідомого співрозмовника для нібито розблокування її банківської карти. А згодом з’ясувала, що потрапила у шахрайську пастку,...