Розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу Білопілля військовими рф

За даними слідства, 22 травня 2022 року близько 23 год 50 хв російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації здійснили ракетний обстріл м. Білопілля Сумського району Сумської області. Від нанесених ударів пошкоджено більше 10 житлових будинків та приміщення цивільної інфраструктури.
Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
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