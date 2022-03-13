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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:56269

Розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу Білопілля військовими рф

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 травня 2022 року близько 23 год 50 хв російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації здійснили ракетний обстріл м. Білопілля Сумського району Сумської області. Від нанесених ударів пошкоджено більше 10 житлових будинків та приміщення цивільної інфраструктури.

Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Право Артобстріл Білопілля
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