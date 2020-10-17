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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские легкоатлеты стали вторыми на всеукраинской гимназиаде

11-12 мая в Ивано-Франковске проходила Всеукраинская гимназиада по легкой атлетике.

Победитель в прыжках в длину Никита Маслюк с соперниками

Сумские легкоатлеты в общекомандном зачете заняли второе место, уступив только киевлянам.

Чемпионами стали: Диана Гончаренко в беге на 100 и 200 м, Никита Маслюк в прыжках в длину, Елизавета Земляникина в беге на 400 м с барьерами, Эдуард Кравченко в спортивной ходьбе на 5000 м. «Серебро» у Никиты Маслюка в беге на 200 м, Инны Рыбалки в беге на 100 м с барьерами, Максима Романова в беге на 400 м, Александра Титаренко в метании диска, у эстафетных команд 100+200+300+400 м в составе юношей Никиты Костецкого, Никиты Маслюка, Дмитрия Мешего и максима Романова, а также девушек Иванны Полежай, Дианы Гончаренко, Елизаветы Земляникиной и Инны Рыбалки. «Бронза» досталась Максиму Сердюку в беге на 2000 м с препятствиями, Анне Коваленко в метании копья, Милене Смоленской в беге на 800 м.

Спорт Гимназиада Легкая атлетика
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