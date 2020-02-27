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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина выиграла зимнюю гимназиаду Украины по лыжным гонкам

В командных соревнованиях юные лыжники Сумщины стали лучшими (675 общекомандных очков), ІІ место получили представители Киевской области (472 очка), ІІІ – города Киев (317 очков).

IV зимняя гимназиада Украины по лыжным гонкам завершилась в городе Тысовец Львовской области 23 января 2022 года.

В личных соревнованиях участники показали следующие результаты:

Классический стиль

Младшие девушки:

І место – Хмиль Алина (Ивано-Франковская область) - 8:36.20;

ІІ место – Шкатула София (Сумская область) – 8:40.03;

ІІІ место – Антоний Татьяна (Закарпатская область) – 9:24.60.

Младшие юноши:

І место – Никулин Богдан (Сумская область) – 9:21.95;

ІІ место – Быстрицкий Даниил (Сумская область) – 9:33.96;

ІІІ место – Мигаль Егор (Сумская область) – 9:51.10.

Старшие девушки:

І место – Павленко Мария (Сумская область) – 10:35.13;

ІІ место – Мигаль Дарья (Сумская область) – 10:48.99;

ІІІ место – Борисенко Юлиана (Сумская область) – 10:52.62.

Старшие юноши:

І место – Марченко Илья (Сумская область) – 17:43.62;

ІІ место – Крюков Дмитрий (Черниговская область) – 17:57.63;

ІІІ место – Тесельский Назар (Тернопольская область) – 18:36.30.

Свободный стиль

Младшие девушки:

І место – Хмиль Алина (Ивано-Франковская область) – 10:35.40;

ІІ место – Шкатула София (Сумская область) – 11:03.59;

ІІІ место – Пономаренко Надежда (Киевская область) – 11:17.85.

Младшие юноши:

І место – Никулин Богдан (Сумская область) – 2:01.93;

ІІ место – Шип Алексей (Харьковская область) – 2:03.66;

ІІІ место – Бистрицкий Даниил (Сумская область) – 2:05.27.

Старшие девушки:

І место – Мигаль Дарья (Сумская область) – 16:40.60;

ІІ место – Стрельникова Дарья (Киевская область) – 17:09.97;

ІІІ место – Антоний Виктория (Закарпатье) – 17:12.78.

Старшие юноши:

І место – Крюков Дмитрий (Черниговская область) – 20:42.51;

ІІ место – Денисенко Максим (Ровенская область) – 20:58.22;

ІІІ место – Марченко Илья (Сумская область) – 21:09.63.

Спорт Гимназиада Лыжные гонки
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